Jovem que saiu do Acre para tentar a vida no ES é assassinado; família pede ajuda

Um jovem de 24 anos, identificado como Marcos Vinícius, que deixou o Acre em busca de melhores oportunidades no Espírito Santo, foi morto nos arredores de casa na noite deste sábado (16).

Segundo parentes, Marcos Vinicius não tinha inimigos ou problemas com a justiça. A morte do jovem acontece em meio a uma guerra no Estado do Espírito Santo.

A família de Marcos Vinicius disponibilizou um PIX com objetivo de arrecadar uma quantia para o translado do corpo. PIX: 68981055266, Vanderson Ricardo de Freitas, irmão da vítima.