Juju Salimeni se empolga e senta com bumbum engolindo o fio-dental

Com tudo em cima! Juju Salimeni aproveitou as últimas horas da quinta-feira (13) para enlouquecer seus seguidores do Instagram com uma sequência de cliques de tirar o fôlego. A ex-panicat, como sempre, deu um show de sensualidade e encantou a galera das redes sociais!

Dessa vez, a influenciadora fitness deixou de lado os looks grifados e apostou apenas em um body rosa choque que deixou as curvas da musa em destaque. Juju Salimeni caprichou e deixou todo mundo chocado com sua boa forma enquanto posava bem à vontade na frente do espelho. “Queria tá assim, plena, mas a realidade é quase uma semana de cama dodói. Mas amanhã tô de volta com tudo! Me deem biscoito pra eu me animar”, contou Juju.

- Publicidade-

“A difícil missão é dormir com uma maravilha dessas do lado”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Jamais chegarei no patamar da Juju, porque ela é linda demais e eu só admiro mesmo”, exaltou outro internauta. “Gata maravilhosa”, disparou outro seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni divide opiniões ao dizer que sofre preconceito por ser “sexy demais” e faz desabafo nas redes sociais

Por essa ninguém esperava! Recentemente, a influenciadora Juju Salimeni esquentou o clima ao comentar sobre seu estilo de vida luxuoso. Respondendo aos questionamentos de seus fãs, a ex-panicat afirmou que sofre preconceito por ser bonita e bem-sucedida.

“Preconceito por ser uma mulher sexy e bem sucedida sempre existiu, existe e vai sempre existir. Vamos enfrentar a realidade, que é essa. Tudo é muito bonito na teoria, mas, na prática,” é outra coisa”, comentou Juju através do Instagram Stories.

“Todos os tipos de preconceito dizem sobre a pessoa que sente ele, não sobre quem recebe. Então, você não pode controlar o que os outros pensam sobre você, a opinião dos outros, o que eles sentem sobre você. Você pode controlar como você reage a isso. Então, para mim não faz a menor diferença qual a opinião das pessoas sobre mim, qual preconceito elas têm”, conta a ex-panicat.