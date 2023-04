Juliana Caetano sobe na madeira com shortinho apertado e dá empinadinha

Juliana Caetano, conhecida no meio artístico como Juliana Bonde, sempre dá um show à parte com as publicações ousadas de muito duplo sentido. A vocalista da banda Bonde do Forró, costuma arrancar suspiros dos internautas. A prova disso é que, nos últimos dias, a famosa compartilhou um clique deslumbrante e fez o clima esquentar entre os usuários.

Em uma publicação em sua conta do Instagram, onde atualmente soma mais de 1,1 milhão de seguidores, a artista causou ao surgir em um lugar inusitado. Na imagem, a famosa apareceu usando um look bem ousado. - Publicidade- Juliana Caetano exibe bumbum de shortinho rasgado Para o momento do clique, Juliana Caetano surgiu em cima de alguns troncos de madeiras usando uma blusinha na cor roxo e um shortinho jeans rasgado e bem coladinho em seu corpo. Em posição de cachorrinho, ela deu uma empinada no bumbum e levou os seus fãs ao delírio. Na legenda da publicação, ela fez um questionamento aos seus seguidores: “Você trabalha em que amor?”. O clique foi contemplado com mais de 80 mil curtidas. Fãs e seguidores da musa fizeram questão de deixar belos elogios através dos comentários. Um internauta disse que a cantora consegue se superar a cada dia. Outro comentou que a famosa é uma mulher maravilhosa. O terceiro foi mais ousado e disse que a influenciadora é muito gostosa. O último fã afirmou que a artista é a mulher mais perfeita do mundo. Juliana Caetano, artisticamente conhecida como Juliana Bonde, ficou conhecida pelos seus conteúdos ousados nas redes sociais. Além disso, a famosa movimenta a web com os seus realities shows, como por exemplo, o Garotas da Mansão Bonde e Cozinhando e Dando. No último ano, ela teve o seu nome muito comentado ao citar Jair Bolsonaro e Gusttavo Lima em sua canção intitulada Periquita. Confira o registro ousado publicado por Juliana Caetano: