Juliette estaria vivendo affair com homem 9 anos mais novo

Enquanto Leonardo DiCaprio está olhando para mulheres acima dos 25 anos, Juliette Freire resolveu dar uma chance para os novinhos. Isso porque a cantora e campeã do BBB21 estaria vivendo um romance sem compromisso com um homem nove anos mais novo que ela.

O novo affair da paraibana seria Kaique Cerveny, campeão brasileiro de crossfit, de 24 anos. Uma fonte do colunista Lucas Pasin, do Splash, confirmou que os dois estão juntos: “A Juliette realmente não gosta de caras mais novos do que ela, sempre fala isso, mas está dando uma chance. Ainda não é namoro”.

- Publicidade-

Os pombinhos foram filmados juntos no aniversário de Ana Clara e em um show de Chico César e Geraldo Azevedo no último sábado (15/4). No mesmo dia, eles foram flagrados juntos na zona sul do Rio de Janeiro pelo portal Extra.