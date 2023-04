Juntos pelo Alto Acre: Fernanda Hassem recebe secretários de Estado e prefeitos

A Prefeita Fernanda Hassem, recebeu, nesta terça-feira, 4, na Sede da Defesa Civil, o Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Lauro Veiga, secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Egleuson Araújo e os prefeitos e vice-prefeitos da Regional do Alto Acre.

- Publicidade-

Participaram o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, prefeito de Xapuri, Ubiraci Vasconcelos, vice-prefeito de Assis Brasil e Equipe, Reginaldo Bezerra, Pedro Teixeira e Tenente Dias, da Defesa Civil do Estado, representante do Promotor Thiago Marques de Epitaciolândia, Milena Medeiros, representante do promotor Juleandro Martins de Brasiléia, Andrei Góis.

Na reunião, os secretários de Governo trataram com as prefeituras, a respeito de ações de apoio às famílias dos municípios afetados pela enchente do Rio Acre, como o Auxílio do Bem, que irá beneficiar mais de 10 mil pessoa no Acre, Projetos Habitacionais, e ajuda do Estado nas prestação de contas sobre Recursos Federais.

O Secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Lauro Veiga, explica que o objetivo da reunião foi alinhar com os Prefeitos sobre as medidas de recuperação dos municípios. ” Viemos aqui fazer uma reunião com os Prefeitos do Alto Acre para tratrar dos assuntos pós- alagação.Hoje tivemos a oportunidade de fazer um alinhamento sobre as medidas que vão ser adotadas sobre os programação de recuperação das cidades, limpeza de ruas, ajuda humanitária , também os projetos habitacionais, além do Auxílio do Bem, auxiliar as prefeituras nas prestações de contas”, explicou.

A prefeita Fernanda Hassem, agradeceu aos Secretários, em nome do Governador Gladson Cameli, pela atuação integrada e no intuito de minimizar os efeitos da alagação junto ao município.Além do Governo do Estado, Fernanda Hassem agradeceu a parceria do Ministério Público do Acre, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, Energisa, Saneacre e todos os órgãos envolvidos na operação enchente no município de Brasiléia.