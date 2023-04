Júri do ‘Dança dos Famosos’ pega pesado com participantes e choca elenco

Os jurados do “Dança dos Famosos”, Globo, estão pegando pesado com os participantes. Na noite deste domingo, 9 de abril, as mulheres se apresentaram pela primeira vez com seus parceiros. Foi uma chuvarada de notas baixas.

Como Luciano Huck explicou, os jurados técnicos receberam instruções para serem realmente rígidos em suas avaliações. Mais livres para falar o que achavam melhor, o júri artístico se chocou com as críticas.

Carolina Dieckmann e Talita Carauta avaliavam a beleza das performances, enquanto Zebrinha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo ficaram nas análises dos passos e da apresentação em si. As atrizes se chocaram quando começaram a ouvir as notas de seus colegas de bancada.

Carla Diaz foi a última a dançar e também a melhor da noite. No ritmo do Zouk ao lado do professor Diego Basílio, ela arrasou no palco e terminou com um giro e caída no chão sensacionais. Ainda assim, ficou longe dos 60 pontos possíveis e fechou a rodada com 55,6. Na lanterna da rodada, Gabi Melin e Priscila Fantin amargam humildes 55 cada.

VEJA O RANKING:

Carla Diaz 55,6

Juliana Alves55,4

Daiane dos Santos 55,3

Heloísa Périssé – 55,3

Rafa Kalimann – 55,3

Gabi Melim – 55

Priscila Fantin – 55