Key Alves e Gustavo Benedeti terminam namoro após dois meses juntos

Key Alves e Gustavo Benedeti não são mais um casal. Os ex-BBBs estavam juntos desde a estreia do reality show, no dia 16 de janeiro, e estavam colhendo os frutos desta exposição do lado de fora do jogo. Apesar da grande quantidade de fãs que torcia pelos dois, o relacionamento não foi para frente.

Segundo amigos próximos do antigo casal, a decisão partiu de Gustavo e o término aconteceu de forma amigável. A ex-BBB Key Alves está arrasada com o fim do namoro, mas ambos decidiram não expor o motivo do término.

A jogadora de vôlei esteve presente no show de retorno do Tardezinha, do pagodeiro Thiaguinho, no último sábado (1/4), no Rio de Janeiro, sem a presença de Gustavo e a desconfiança em torno do fim começou desde então.

Nesta segunda-feira (3/4), Key publicou um stories enigmático, sem nenhuma legenda, onde aparece chorando e a coluna pode lhe assegurar: estas lágrimas são por causa do fim de seu namoro com o cowboy do BBB23.