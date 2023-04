Kinho Brito comanda treino de bolas paradas e pode promover mudança no Galvez

Com um treino de bolas paradas na tarde desta quarta, 19, o elenco do Galvez encerra a preparação para o jogo contra o Independência, partida que fechará a segunda rodada do returno do Campeonato Estadual nesta quinta, 20, a partir das 16 horas, no Florestão.

“Procuramos recuperar os atletas e realizar ajustes. O confronto contra o Independência é chave para as nossas pretensões”, comentou Kinho Brito.

- Publicidade-

Douglas pode estrear

O lateral direito Douglas desembarcou na capital acreana na noite desta terça, 18, e pode ser a novidade do Imperador.

“O Douglas vai trabalhar no último treinamento e vamos avaliar. Ele deve estrear”, afirmou o treinador.

Não pode errar

Segundo o atacante Radames, o Galvez não pode cometer erros como aconteceu contra o Humaitá.

“Levamos um gol nos acréscimos. É preciso ter concentração do início ao fim”, declarou Radames.