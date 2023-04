O artista lançou em suas plataformas digitais e redes sociais seu mais novo hit “TOMA TOMA” A música que contou com à produção do grande Dj e produtor musical mineiro Dj Kik Prod promete ser sucesso nas plataformas, e teve a produção e gravação do vídeo clipe gravados pela grande produtora “Fera Centro Oeste” de Brasília.

O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais e o vídeo clipe no canal da Produtora Fera Centro Oeste no Youtube: