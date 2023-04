Larissa Manoela exibe tatuagem misteriosa em região íntima. Veja!

Aproveitando o sol forte, o dia livre e a beleza natural de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, Larissa Manoela compartilhou cliques de um passeio de barco ao lado do noivo, André Luiz Frambach.

Exuberante a atriz de 22 anos aparece usando um biquíni com estampa de animal print em preto e branco. Ela completa o look com boné e óculos de sol, mas o que se destaca e chama atenção é uma tatuagem.

- Publicidade-

A artista – que se limitou a legendar a sequência de imagens com apalavra “Oceânica” – elevou a temperatura ao exibir o desenho na região da virilha.

Na tatoo, a atriz fez uma homenagem ao namorado, com o apelido que deu a ele: Peixinho. Vale lembrar que ele também fez uma tatuagem para a amada e desenhou um sorvete, que é como a chama, no braço.

FÃ ELOGIAM OUSADIA DA ATRIZ

Nos comentários, seguidores não pouparam elogios: “Meu deus eu não tava preparada, avisa antes”; “A mulher mais linda do mundo”; “Que mulher, você é incrível”; “O corpo natural perfeito existe e eu posso provar”; “Você é a pessoa mais perfeita que já existiu na Terra”; “Beleza inexplicável”, disseram fãs.

Vale destacar que recentemente ela fez outras duas tatuagens: uma flor na costela, em uma região bem próxima aos seios e, também, uma borboleta no braço.