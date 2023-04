Léo e Bebel são regularizados e podem estrear domingo no Humaitá

O volante Léo e o atacante Bebel foram regularizados e são mais duas opções do técnico Maurício Carneiro para o confronto contra o Galvez. A partida será disputada no domingo, 16, às 17 horas, no Florestão, e vai fechar a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual.

Último trabalho

O elenco do Humaitá faz um treino de bolas paradas neste sábado, 15, a partir das 8h30, na UFAC, e fecha a preparação. Maurício Carneiro conta com o retorno de atletas importantes e ainda não definiu os titulares.

Principal favorito

Mesmo oscilando no início da temporada, o Humaitá entrará na fase decisiva do Estadual como principal favorito.

Maurício Carneiro mudou a maneira da equipe trabalhar e mudanças táticas também estão sendo implantadas.