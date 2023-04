Léo Raches comanda coletivo e tem dúvida no Santa Cruz/Andirá

O técnico Léo Raches comandou um treino coletivo com a duração de 30 minutos na tarde desta segunda, 24, no campo do Vasco, mas não definiu o Santa Cruz/Andirá para o confronto contra o Fast, do Amazonas. A partida de ida pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17 será disputada nesta quarta, 26, às 17 horas, no Florestão.

“Temos a volta do Fernando e existem algumas possibilidades com o seu aproveitamento no meio. Vamos ter mais um treinamento e vou avaliar com calma”, explicou Léo Raches.

Tiago e Eduardo

O zagueiro Tiago e o atacante Eduardo foram regularizados e são mais duas opções para o duelo contra os amazonenses. “Ter opções é sempre muito importante. A partida vai ser difícil e uma vitória é fundamental”, comentou o treinador.

Presença da torcida

O meia Aron destacou a importância da presença da torcida no Florestão.”Teremos as nossas famílias e os amigos. A participação de todos vai ser fundamental”, comentou Aron.