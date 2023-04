Léo Raches confirma programação do Santa Cruz/Andirá visando o jogo de volta

O elenco do Santa Cruz/Andirá realizou um treino físico na tarde desta sexta,28, em uma academia da capital acreana, e começou a preparação para o jogo de volta contra o Fast pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. O confronto será na quarta, 3, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas.

O técnico Léo Raches definiu a programação de treinamentos até o embarque para Manaus programado na madrugada de terça (02).

“Vamos trabalhar no campo B no sábado e na segunda. Nesse momento também é importante pensar na recuperação dos atletas”, comentou o treinador.

Precisa ganhar

Depois do empate por 0 a 0, no Florestão, na quarta, 26, o Santa Cruz/Andirá precisa vencer em Manaus para conquistar uma vaga na 3ª fase do torneio nacional.

“Teremos um jogo difícil e por isso vamos trabalhar uma parte tática diferente para a volta. Podemos voltar classificados”, afirmou Léo Raches.

Vini é desfalque

O lateral Vini, expulso no primeiro confronto, é desfalque certo no duelo em Manaus.