Leonardo DiCaprio é visto com possível affair de mais de 30 anos

Leonardo DiCaprio pode estar com um novo affair, e quebrando algumas “regras”. Isso porque o ator, de 47 anos, é conhecido por namorar mulheres de, no máximo, 25 anos, mas foi visto em clima de romance com uma modelo de mais de 30 anos.

DiCaprio foi flagrado com a modelo Irina Shayk, de 37 anos, na madrugada de domingo (16/4), em um after do Coachella. De acordo com o TMZ, o evento, chamado de Neon Carnival e promovido por duas marcas famosas, seria um “mini-Coachella”.

- Publicidade-

Em algumas imagens da noite, é possível ver os dois próximos e o ator tocando no ombro da modelo, que é ex de Bradley Cooper. Caso o romance dos dois engate, essa será a primeira namorada do ator com mais de 25 anos nas últimas duas décadas.