Leticia Spiller rebate críticas a aparência do marido: “Outra forma de vida”

A atriz Leticia Spiller defendeu o marido, Pablo Vares, das várias críticas que ele recebe nas redes sociais sobre a aparência e estilo de vida. Vares, que é músico e artista de rua, já foi chamado de “sujo” e “desleixado”, por exemplo, e criou até um quadro para rebater, de forma educativa, mensagens de haters.

“Acho que quando a gente tem a oportunidade de gerar reflexão e aprendizado, é válido. Quando se sente na obrigação de fazer isso é complicado. Mas ele encontrou uma maneira de fazer as pessoas refletirem. Acho maravilhoso, porque ele mostra um outro lado, de uma outra forma de vida, que pode ter também. Ele faz as pessoas refletirem para que elas possam pensar de outro jeito”, disse Leticia à revista Quem.

Para a revista, Vares também explicou que a sua intenção ao responder às críticas é gerar reflexão.

“Através do humor e da irreverência consigo informar e convidar as pessoas a refletirem sobre determinados assuntos. Essa reflexão provoca uma transformação, que acontece primeiro no pensamento, e depois na ação. Dessa forma conseguimos, todos juntos, criar um mundo mais leve, mais bem-humorado e com menos preconceito”, afirmou.