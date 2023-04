Lexa se empolga demais antes de show e filma o volume de seu bumbum rebolando de calça branca

Gingado de milhões! Lexa esquentou o clima neste domingão (16) ao mostrar toda sua animação antes de mais um show ao vivo e deu o que falar ao exibir nada menos que sua boa forma impressionante em um vídeo de tirar o fôlego nas redes sociais.

Entrando na tendência dos looks all white, a cantora impressionou os fãs com uma dancinha improvisada e deixou a galera babando em seu corpão escultural na ocasião. “Hoje tem show em São Paulo”, celebrou a cantora Lexa na legenda.

“Tenho certeza que o MC Guimê tá chorando muito uma hora dessas, eu estaria”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Essa mulher é linda demais, precisa de mais nada nessa vida”, exaltou outro internauta. “Com esse rebolado eu só ia andar dançando pra todo lado”, admitiu uma fã da funkeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

MC Guimê faz desabafo nas redes sociais após polêmicas no BBB 23: “Carta aberta”

Abriu o coração! Recentemente, o cantor MC Guimê, ex-marido da cantora Lexa, usou as redes sociais para fazer um emocionante desabafo após ser expulso do “Big Brother Brasil“. Vale lembrar que o cantor deixou o reality show após ser acusado de importunação sexual com a chegada de Dania Mendez ao programa.

“Carta aberta pra quem é fã. Não tô bem no momento, ultimamente tem sido embaçado… Minha família, meus amigos/as, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho é vontade de sumir. Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu tô passando por essas. Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, iniciou o funkeiro.

“Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso/gosto de estar aqui divulgando novos projetos pra vocês, tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de um artista que, antes de ser artista, é um ser humano também. Pretendo cuidar da minha mente, do meu coração e do meu espírito que não estão bem, mas creio que em breve vão ficar! Sei que tem milhões de pessoas que admiram meu trabalho, que curtiram minha trajetória no BBB, que me conheceram um pouco mais, se identificam e estão comigo nesse momento difícil e é por isso que estou aqui, abrindo meu coração pra vocês. ‘A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo!’ Fé e marcha…”completou.