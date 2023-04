Lexa volta ao Brasil após viagem com Anitta e vai parar no hospital. Saiba tudo!

Mal retornou ao Brasil após uma breve viagem à Amsterdã, onde se divertiu na companha de Anitta em mais uma festa de comemoração aos 30 anos da artista, Lexa baixou no hospital.

No sábado, 1º de abril, a Sapequinha precisou de atendimento médico após se queixar de dores e inflamação.

“Fechei a semana como? Hoje, no hospital, com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem, né? Dor!”, escreveu ela.

Que maré! Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada”.

Resiliente, a cantora ainda comemorou: “Vou olhar pelo lado positivo: não foi na viagem, foi aqui no Brasil”, acrescentou ela.

A cantora Lexa deixou os fãs preocupados neste sábado, 1º, ao revelar que foi parar em um hospital com dor. A artista contou que sentiu dor de ouvido e de garganta e procurou atendimento médico. Agora, ela já está medicada e vai se recuperar em breve.

