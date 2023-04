Liberado: Saque de até R$ 6 mil é autorizado pela Caixa para novos grupos

Trabalhadores de todos os estados brasileiros podem realizar um novo saque pela Caixa Econômica Federal. A possibilidade existe para aqueles que trabalham com carteira assinada e possuem recursos nas contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Além disso, é necessário viver em uma região atingida por um desastre natural que está em situação de calamidade pública. A modalidade é conhecida como Saque Calamidade do FGTS. Saiba mais a seguir.

- Publicidade-

Saque de até R$ 6 mil

O Saque Calamidade é uma modalidade que autoriza o resgate do saldo do FGTS em caso de “necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural” que tenha atingido a área de residência do trabalhador. O dinheiro é liberado após o governo decretar situação de emergência ou​ estado de calamidade pública.

A retirada é permitida em situações como enchentes ou inundações graduais, enxurradas ou inundações bruscas, alagamentos, inundações litorâneas, precipitações de granizos, vendavais ou tempestades e hipóteses semelhantes.

Quem pode sacar?

Neste momento, o saque está disponível para moradores de dezenas de cidades de oito estados brasileiros. Cada um pode retirar até R$ 6.220 do fundo de garantia, desde que não tenha feito um saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Confira a tabela completa de municípios e o prazo final para solicitar o dinheiro:

Estado Município Prazo para solicitação de saque BA Jacobina 04/05/2023 ES Bom Jesus do Norte 11/05/2023 Nova Venécia 27/04/2023 MG Camanducaia 28/05/2023 Cataguases 03/05/2023 Dona Euzébia 03/05/2023 Governador Valadares 18/05/2023 São Sebastião da Bela Vista 30/04/2023 PR Cruzeiro do Oeste 24/04/2023 Nova Laranjeiras 07/06/2023 RJ Aperibé 30/04/2023 Bom Jesus de Iatabapoana 28/05/2023 Cambuci 09/05/2023 Engenheiro Paulo de Frontin 11/05/2023 Itaocara 04/05/2023 Santo Antônio de Pádua 27/04/2023 São Gonçalo 04/06/2023 RS Harmonia 17/05/2023 Palmitinho 20/04/2023 Vista Alegre 16/04/2023 SC Ascurra 17/05/2023 Balneário Camboriú 20/04/2023 Balneário Piçarras 30/04/2023 Camboriú 09/05/2023 Corupá 05/06/2023 Dona Emma 25/05/2023 Gaspar 18/04/2023 Itajaí 30/04/2023 Rodeio 09/05/2023 Itapema 04/05/2023 Navegantes 01/05/2023 Penha 16/04/2023 Porto Belo (portaria 128) 18/04/2023 Rio Negrinho (portaria 775) 18/05/2023 SP Bertioga 21/05/2023 Campinas 03/05/2023 Caraguatatuba 21/05/2023 Guarujá 21/05/2023 Ilhabela 21/05/2023 Itaquaquecetuba 29/05/2023 Lins 01/05/2023 Morungaba 23/04/2023 São Luiz do Paratinga 07/06/2023 São Sebastião 21/05/2023 Sorocaba 29/05/2023 Tatuí 14/05/2023 Taubaté 29/05/2023 Ubatubá 21/05/2023

Como solicitar?

O trabalhador que deseja solicitar o Saque Calamidade deve acessar o site ou aplicativo FGTS e entrar na opção “Meus Saques”. Depois é só clicar em “Outras Situações de Saques” e escolher o motivo do Saque “Calamidade Pública”. Os procedimentos e documentos necessários serão exibidos na tela.

Após a aprovação do pedido, o dinheiro é liberado na conta bancária escolhida ou pode ser retirado pessoalmente, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.