Libertadores: Flamengo estreia com derrota pela primeira vez em nove anos

A estreia do Flamengo na Libertadores, nesta quarta-feira (5/4), ficou marcada negativamente pela derrota de virada, por 2 x 1, para o Aucas, do Equador, fora de casa. Além do prejuízo na tabela, o tropeço longe do Rio de Janeiro encerrou uma sequência de respeito na competição. Há nove anos o Rubro-Negro não perdia em debutes no principal do torneio do continente.

A última vez que foi derrotado no primeiro compromisso de Libertadores em uma temporada foi em 2014. O time da Gávea era comandado por Jayme de Almeida quando caiu diante dos mexicanos do León, por 2 x 1. À época, o Flamengo amargou outras duas derrotas e deu adeus ao sonho do título ao não se classificar às oitavas com a terceira colocação do Grupo G.

De lá para cá, o Flamengo havia conquistado cinco vitórias e um empate em estreias. Goleou o San Lorenzo por 4 x 0 em 2017, empatou com o River Plate por 2 x 2 no ano seguinte e emplacou três triunfos consecutivos em debutes contra San José (1×0 em 2019), Junior Barranquilla (2×1 em 2020) e Vélez Sarsfield (3×2 em 2021). Na temporada passada, superou o Sporting Cristal por 2 x 0.

Com a bola rolando no Equador, o Flamengo não convenceu. O técnico Vítor Pereira escalou uma equipe alternativa. Na etapa inicial, conseguiu controlar melhor a partida, mas tinha dificuldade para concluir as jogadas. Apesar das tribulações, conseguiu abrir o placar com Matheus França, aos 38 minutos. O cenário positivo, porém, foi revertido no segundo tempo. O Aucas se lançou ao ataque e incomodou. Chegou ao empate com Eryc Castillo, aos 12, e virou oito minutos depois. O árbitro, entretanto, foi chamado para rever o lance com falta sobre Pedro na origem da jogada.

Apesar do alívio pelo gol adversário anulado, o Flamengo seguiu acuado. Os donos da casa não diminuíram o ritmo e balançaram as redes pela segunda vez aos 39 minutos. Ordoñez recebeu lançamento em velocidade, aproveitou a bobeira da zaga e decretou a virada equatoriana sobre o atual campeão da Libertadores. Os cariocas ainda tiveram seis minutos de acréscimos para reverter o cenário, mas não encontraram forças.

A derrota para o Aucas foi a terceira de virada do Flamengo na Era Vítor Pereira. Agora, a equipe volta as atenções para o Campeonato Carioca. No domingo (3/4), o time vai a campo para o segundo jogo da final contra o Fluminense, às 18h, no Estádio Maracanã.