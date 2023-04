Líder do Bonde dos 13 que saiu da igreja e voltou para o crime é assassinado em Rio Branco

Antônio Carlos Batista da Silva, 39 anos, vulgo “Peruano”, teve a casa invadida e foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira, na rua Salgueiro no bairro Cidade Nova, no 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, “Peruano” é um líder da facção criminosa Bonde dos 13, mas que recentemente havia saído do mundo do crime e entrado em uma igreja, porém, ele voltou para o crime e a liderar o B13. No entanto, na noite desta quarta-feira, o homem teve a casa invadida por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta, pularam o muro da casa dele e surpreenderam a vítima dentro do imóvel.

Os criminosos dispararam pelo menos oito vezes contra Antônio, que foi atingido na cabeça. Antes de morrer, o homem correu para o lado de fora da residência, pisou na pia e tentou pular outro muro, mas não teve mais forças e morreu no local. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar a morte de Antônio.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Ainda segundo informações da polícia, horas antes de ser morto, Antônio estava andando armado pelas ruas da Cidade Nova, dizendo estar “fazendo uma ronda na região”.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de matar Antônio na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil colheram as primeiras informações. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).