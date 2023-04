Longo e Velloso presidem reunião com produtores e empresários sobre embargos do Ibama

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo, e o deputado federal Eduardo Velloso, conduziram nesta segunda-feira (10) a reunião dos produtores rurais e empresários do ramo madeireiro para tratar da ordem de bloqueio de 95% das atividades da indústria no Estado, a partir de uma decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), tomada na semana passada.

O encontro que reuniu todos os deputados estaduais, membros da bancada federal e o secretário Alysson Bestene, representando o governador Gladson Cameli, discutiu os prejuízos causados pela medida para diversos setores da economia acreana, além de uma saída para a situação.

Na ocasião, Longo agradeceu a participação de todos e destacou o esforço do Governo do Estado para resolver a questão, por meio Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), que realiza de 17 a 20 de abril um mutirão de atendimento aos proprietários rurais que tiveram as áreas embargadas.

“Não é justo que os nossos produtores rurais e empresários, além do setor madeireiro e de toda nossa economia, padeçam por essa decisão severa. Sempre defendi que o equilíbrio é a melhor saída para qualquer questão. Nesse caso, deixo aqui meu agradecimento ao governador Gladson Cameli e toda sua equipe por participarem desse momento e se colocarem à disposição para resolver o problema. Essa semente plantada resultará em bons frutos, o mais breve possível”, destacou.

Entre as medidas adotadas pelo Governo também estão a criação de uma comissão estadual para a elaboração do plano de recuperação da vegetação nativa, assistência técnica e jurídica aos produtores, além da oferta de equipe técnica disponibilizada aos órgãos para agilizar o atendimento dos proprietários rurais.

O deputado espera que, após essa agenda, o encontro da bancada federal do Acre com representantes do Ibama seja proveitosa e que outras boas notícias sejam dadas nos próximos dias.