Ludmilla faz confissão sobre relacionamento aberto com Brunna Gonçalves

Ludmilla decidiu abrir o jogo sobre o seu casamento com Brunna Gonçalves e confessou se possuem um relacionamento. Ao ser entrevista no podcast ‘Quem Pode, Pod’, a cantora deu detalhes sobre o início do namoro com a dançarina.

Segundo Ludmilla, o casamento com Brunna é totalmente fechado, mas possuem uma exceção. A dançarina aceitaria que sua esposa vivesse um romance por um dia com Rihanna, por quem a funkeira tem uma grande admiração.

