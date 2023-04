Ludmilla faz festão de aniversário para comemorar os 28 anos

Ludmilla está completando 28 anos nesta segunda-feira (24/4) e promete agitar o Rio de Janeiro com um festão no estilo Rooftop Vibes, em uma espaço de frente para o mar, no bairro São Conrado.

Com uma seleta lista de convidados, a cantora deixou claro no convite as regras do evento destacando que “convidados não convidam”. Ainda no convite, a funkeira pede que todos os convidados levem óculos escuros para curtir a festa até o amanhecer de terça-feira (25/4).

- Publicidade-

Presente de luxo

Apesar da festa começar só hoje a noite, a cantora já virou o dia comemorando seu aniversário com sua esposa Bruna Gonçalves. Nos Stories do Instagram, a cantora compartilhou o conjunto de joias que ganhou da amada, avaliado em mais de R$ 60 mil.

“Olha o presente da Bruna. Gente, eu estava louca por essa [pulseira]. Ela ainda me deu o cordão também [risos]. Te amo, linda. Amei”, escreveu.

A pulseira Vintage Alhambra, da joalheria Maison Van Cleef & Arpels, de ouro branco 18 quilates revestida a ródio guilloché, está avaliada em R$ 38,8 mil.

O colar, que possui um pingente fixado na corrente, também é de ouro branco 18 quilates e custa R$ 25,6 mil. As joias são feitas à mão e inspirada no trevo de quatro folhas.