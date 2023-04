Ludmilla revela acordo com Brunna Gonçalves para ficar com cantora pop

Ludmilla participou do podcast Quem Pode, Pod, nesta terça-feira (18/4), e falou sobre o seu casamento com Brunna Gonçalves. A cantora foi a primeira convidada da nova temporada do programa no YouTube, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Durante o papo, a cantora contou que tem um relacionamento fechado com a bailarina, mas que tem um combinado com a esposa de quem poderia abrir uma exceção. Segundo ela, caso essa pessoa seja a Rihanna, ela está “liberada” para ficar. “A Rihanna, com a Beyoncé, eu tenho um respeito muito grande”, revelou.

Ludmilla ainda pontuou que a ex-BBB não tem uma pessoa acordada. “A Brunna é uma sonsa, ela fala que não quer ninguém. Eu falo: ‘ah Brunna, para de ser mentirosa, escolhe alguém’”, brincou a artista.

Ainda na entrevista, a cantora contou que foi a primeira namorada de Brunna Gonçalves e abriu o jogo sobre o momento em que se interessou pela moça, que era dançarina da sua equipe de balé. “Fui a primeira namorada dela. Ela nunca tinha namorado na vida nem homem e nem mulher… A primeira vez que vi a Brunna foi num ensaio meu, eu bati o olho e falei: ‘quero’”.

Lud ainda deu detalhes sobre como foi o primeiro beijo. “Ela já tinha falado entre a gente que não curtia mulher. Fui implicar com ela e falei: ‘que horas tu vai me dar um beijo?’. Fiquei perturbando ela a noite inteira e depois fui embora bêbada”, explicou. “Depois marquei uma resenha. Falei que ia fazer uma festa, quando ela chegou lá, só tinha ela. Chegou lá, dei um beijão e nunca mais paramos de beijar”, completou.