Mãe de Leonardo é enterrada no mesmo túmulo do filho Leandro

O corpo de Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, foi velado na manhã deste domingo (2/4), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia (GO), e enterrado no mesmo túmulo do filho Leandro e do marido.

O cortejo contou com muita emoção dos parentes e amigos que foram para homenagear Dona Carmem. Leonardo se despediu da mãe com um beijo na testa antes do sepultamento. Morte - Publicidade- Carmem Costa morreu na tarde desse sábado (1º/4), aos 87 anos, na capital goiana. A notícia foi divulgada pela esposa do sertanejo, Poliana Rocha, por meio das redes sociais. De acordo com Poliana, a sogra foi vítima de um infarto. Ela e o cantor estavam a caminho de um hospital para entregar exames de rotina quando receberam a notícia. “Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, minha sogra veio a falecer”, disse Poliana. Nas redes sociais de Leonardo, a equipe publicou uma nota de falecimento e pesar. “Uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. Nossos sinceros sentimentos a toda família Costa”, diz a post.