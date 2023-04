Mãe pede ajuda para conseguir montar venda e sustentar os filhos

A rio-branquense Diana Nascimento Barros, moradora do Conjunto Jequitibá, pede ajuda para conseguir comprar produtos e vender em sua casa. As vendas são para ajudar na renda da família.

Mãe de três filhos, ela vive com o marido e as crianças em uma área de invasão e pede ajuda pois não consegue trabalhar por não tem com quem deixar as crianças.

- Publicidade-

“Eu estou precisando muito colocar algumas coisas para revender. Eu não trabalho porque eu tenho meus filhos e não tenho com quem deixá-los. Quero revender umas coisas, como pipoca, geladinho e pirulito”, diz.

As doações podem ser feitas através do pix (68)99907-9616 – Diana Nascimento Barros.