Mãe registra bebê com nome da comida que ela mais desejava na gravidez

Chantel Schnider, uma usuária norte-americana do TikTok, postou um vídeo na plataforma contando que usou o nome do alimento que mais despertava seu desejo de grávida para chamar a bebê: picles.

No clipe, que teve 11 milhões de visualizações, ela aparece acariciando a barriga e dançando, enquanto come picles, um pepino em conserva, de um pote. “Vou ser odiada pelo nome dela, mas vamos chamá-la de… Pickle”, escreveu ela, na legenda. Depois, a mãe aparece de pijama, já com a bebê no colo e anuncia: “Conheça Pickle”.