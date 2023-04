Maíra Cardi revela planos de ser mãe novamente: “Não apenas um”

Maíra Cardi usou as redes sociais para bater um papo com seus seguidores. Sem esconder a felicidade com o novo namoro com Thiago Nigro, o Primo Rico, a influenciadora digital surpreendeu ao expor planos de ser mãe novamente. A revelação foi feita enquanto ela respondia uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram.

“Vai ser mãe novamente? Mesmo depois de falar que nunca mais teria filhos?”, questionou uma internauta. “Exatamente. Não apenas um, mas dois… O ‘nunca mais’ serve pra gente cuspir pro alto e cair na testa”, respondeu a coach alimentar. - Publicidade- Na sequência, ela explicou: “Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida… Uma delas é nunca diga nunca, né? Mas eu sempre falei aqui que eu mudo muito de ideia sobre tudo. É que é um negócio muito sério. Quando você fala em ter filhos, você tem que ter outras coisas no bolo de ter filhos”, disparou. Maíra Cardi, então, reforçou os planos de ter mais dois filhos, frutos da relação com Thiago Nigro. “Porque é diferente você dizer ‘eu vou ter filhos, mas eu vou ser uma mãe sozinha, bancar uma mãe solteira’. Outra coisa é ‘vou ter filhos, com família, com propósito’. É outro rolê. Mas é isso… Vou ter dois”, pontuou. Vale lembrar que Maíra já é mãe de Sophia, de 4 anos, fruto de seu casamento com Arthur Aguiar, e Lucas, já adulto, de um relacionamento anterior.