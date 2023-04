Mais de 700 contribuintes do Acre têm direito ao lote residual que será pago dia 28 de abril

Conforme a Receita Federal, 701 contribuintes do estado do Acre devem receber R$1.095.703,19. O valor é referente ao lote residual de restituição do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF), do mês de abril de 2023.

No total, o crédito bancário é para 290.934 contribuintes a nível nacional, livre para consulta, com pagamento a partir do dia 28 de abril, os valores chegam a R$344.044.482,71. Nessa estimativa também encontram-se os contribuintes que têm prioridade legal.

Para conferir se a restituição está disponível, basta que o contribuinte interessado acesse o site da Receita Federal na internet. A página permite uma consulta simplificada ou consulta completa. Além disso, também é possível verificar pelo aplicativo que a Receita disponibiliza.