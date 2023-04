Manoel Soares diz ganhar 15 vezes menos que “pessoa ao seu lado”

Os nomes de Patrícia Poeta e Manoel Soares ganharam a web nesta semana e o jeito que a comandante do Encontro trata o parceiro virou pauta nas redes sociais após um vídeo onde ela aparece cortando o jornalista viralizar. Internautas recuperam uma entrevista que Manoel Soares deu ao podcast Quem Pode, Pod!, onde ele revela que ganha 15 vezes menos que “uma pessoa que está ao seu lado”.

“A gente está falando de um cachê de, às vezes, quinze vezes menos para uma pessoa que está do meu lado. Eu ganho quinze vezes menos do que aquela pessoa. Você entende?”, começou Manoel, visivelmente abalado na conversa com Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank sobre racismo.

- Publicidade-

O relato do apresentador movimentou o Twitter. Internautas direcionaram a fala a Patrícia Poeta, mesmo que ele não tenha citado nomes: “O Manoel ganha quinze vezes menos que a Paty Poeta [Patrícia Poeta] na mesma função. Qualquer um estaria revoltado. Isso explica muita coisa”.

“Manoel Soares, ao falar num podcast muito popular que ganha 15 vezes menos que Patrícia Poeta, emparedou a Globo. Perfeito.”, escreveu outro.