“Mapinguari em Quadrinhos” é lançado neste sábado em Rio Branco

O historiador e artista plástico Enilson Amorim lança neste sábado (08), às 09 horas da manhã, na Livraria Paim, seu mais novo livro, o “Mapinguari em Quadrinhos” – uma verdadeira declaração de amor pelo Acre. O projeto está sendo financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, através da Prefeitura Municipal de Rio Branco, cujo órgão gestor é a Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

O livro, segundo o autor, é composto por histórias em quadrinhos (HQ) divertidas de um mapinguari extremamente preocupado com a preservação de nossas florestas, rios e igarapés da Amazônia. Vindo da floresta, esse bicho peludo e com um só olho na testa acaba encontrando uma cidade desorganizada e bairros insalubres, soltando seus poluentes na atmosfera e causando um desequilíbrio ambiental sem precedentes.

- Publicidade-

No entanto, a missão desse lendário bichinho peludo agora é mudar esse contexto e ensinar, de maneira racional e divertida, aos habitantes da cidade a preservar o meio ambiente.

“Meu livro é composto por seis histórias que retratam os cuidados que devemos ter com nossos recursos naturais, como rios, florestas e animais. Ao mesmo tempo, meu personagem acaba criando métodos e técnicas de forma bem didática e divertida, visando alertar as autoridades a criarem uma política pública mais eficaz para preservar a nossa biodiversidade brasileira, cuja riqueza é incalculável”, finaliza Amorim, que é a maior referência quando o assunto é nosso folclore regional.

O AUTOR

Enilson Amorim de Lima é escritor e ilustrador, natural de Rio Branco, Acre. Filho de migrantes nordestinos, o artista é graduado em História e em Artes Visuais, com especialização em Docência do Ensino Superior. Trabalhou nos jornais “O Rio Branco” e “A Tribuna” como caricaturista e diagramador. É autor de diversos artigos publicados em sites locais e também participou de publicações de inúmeras obras literárias de escritores acreanos e de autores de outros estados brasileiros.

Publicou cinco obras literárias com temáticas no folclore acreano, voltadas ao público infantil, dentre elas “Mapinguari, a Lenda”, “Clarinha e o Boto”, “O Canto do Uirapuru”, “Abelardo e o Curupira” e “A Lenda da Cobra Grande”. Vale ressaltar que essas cinco obras foram adaptadas para animações em 2D, criadas pelo próprio autor, que também é cineasta e, na atualidade, preside a Associação Acreana de Cinema (ASACINE).

Atuante no campo literário e artístico, Enilson Amorim é imortal da Academia Acreana de Letras (AAL), sendo o titular da cadeira de número 07 e promete novos trabalhos para o futuro.