Maraisa dá empinada no bumbum e vestido preto acaba subindo demais no sofá

Ela é maravilhosa demais! Maraisa, sertaneja dupla de Maiara, influenciadora digital e dona de nossos corações, compartilhou um novo ensaio chamativo na tarde desta quarta-feira (19) e deixou os seguidores subindo pelas paredes.

“Chiquérrima para fazer a inauguração da Arena MRV, sou grata por essa parceria de anos! Foi muito bom encontrar com os melhores vendedores da @mrv em um só dia. Que a nossa história perdure por muitos anos! Já estou ansiosa para poder voltar com um show completo nesse lugar maravilhoso… Obrigada por essa noite especial, Arena MRV”, escreveu na legenda da publicação.

Na foto, Maraisa apareceu com um vestido completamente preto e colado em seu corpo, enquanto senta no sofá e deixa parte do tecido subir. “Essa mulher ainda vai acabar com o meu coração”, afirmou um fã no campo de comentários. “O dia que ela se casar, tenho fé que será comigo”, disse outro, com emojis de foguinho.

Maraisa revela motivo de não namorar e viraliza na internet: “Sou devagar mesmo”

Durante entrevista cedida ao Leo Dias, do jornal Metrópoles, Maraisa revelou o motivo de simplesmente não ter um relacionamento a mais de dois anos. Segundo a musa, não é um motivo específico.

“Eu tô bem devagar mesmo. Eu acho que namoro me atrapalha no processo criativo. Aí eu tô lá em casa e o cara vai e fala: ‘Vamos jantar’. Quando naquele momento eu só queria estar ali ouvindo a música, recebendo um compositor, me incomoda”, disse Maraisa.

“Quando terminei, fiz porque estava tomando meu tempo demais, foi um tempo antes do Patroas”, finalizou.