Marcas pressionam e falam como Patrícia Poeta tem que encerrar crise com Manoel Soares

A crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares começou na última segunda-feira (3) e não parou, mesmo com um pedido de desculpas nos bastidores e uma tentativa de paz na última quarta-feira (5). Patrocinadores do Encontro foram até a direção da Globo atrás de uma solução.

Depois que a apresentadora interrompeu o colega e causou enorme constrangimento ao vivo na edição de abertura da semana, a repercussão negativa do episódio chegou ao conhecimento das marcas parceiras da Globo.

Todas as patrocinadoras da atração exigiram um posicionamento da comunicadora num pedido de desculpas para Manoel, segundo informações divulgadas pelo Fofocalizando, do SBT.

Globo tem medo de perder dinheiro com crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro

O time comercial da Globo recebeu muita pressão nos últimos dias para o fim da crise, principalmente para que a situação não termine com um problema maior: o prejuízo financeiro, tão preocupante quanto a questão da imagem do programa.

Na última quarta, Patrícia fez graça com toda a repercussão da cortada que deu em Manoel Soares, em mais uma cena intragável para o público. A responsável pelo Encontro não pediu desculpas oficialmente, mas tentou de alguma forma acalmar os ânimos de todos.

Manoel Soares não apareceu no programa de terça-feira (4) pela apresentação do Papo de Segunda, no GNT, na noite anterior. A ausência dele gerou enorme burburinho na web, mas, desde que assumiu a atração no canal pago, sua presença às terças se tornou impossível.

