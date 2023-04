Bimbi fala que correu de ficante após ver aviso do Tinder: “Ninguém quer nada sério”

O acreano Marcelo Bimbi usou suas redes para contar sobre as últimas experiências amorosas. De acordo com o modelo, uma ‘ficante’ estava tendo conversas no famoso aplicativo de encontros “Tinder” ao mesmo tempo que estavam se relacionando.

O acreano conta que a pessoa recebeu na tela do celular uma mensagem: “O celular fez prim prim. Todo mundo tem Iphone. Quando eu olhei, achei que era o meu. Quando eu olho na tela do telefone da gata, uma notificação do Tinder. Não tem como, ninguém quer nada sério hoje”.

Veja o vídeo na íntegra: