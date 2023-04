Marcelo Rossi viraliza por shape sarado: “Derrotando satanás no murro”

Marcelo Rossi é um líder religioso referência para muitos cristãos e tem chamado atenção na web por um motivo inusitado. Nessa terça-feira (25/4), o sacerdote de 55 anos participou de uma tarde de autógrafos em uma livraria de São Paulo e surpreendeu as redes sociais com o seu “shape” em forma.

“Dedicatória do Batismo de Fogo e Menos é Mais na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, em São Paulo”, escreveu o padre na legenda da publicação. O post ganhou vários comentários sobre a forma física do sacerdote.

