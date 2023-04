Marcia Bittar presenteia Tião Bocalom com terço em visita a seu gabinete

Na tarde da última segunda-feira (25), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, recebeu em seu gabinete a visita da professora Marcia Bittar, candidata ao senado nas eleições de 2022.

Na oportunidade, a professora presenteou o líder do executivo municipal com um terço.

Em suas redes sociais, Márcia afirma que a visita de cortesia foi uma forma de agradecer o apoio do prefeito durante a sua candidatura.

“Nunca é demais agradecer, Bocalom foi muito fiel durante a minha campanha e de todos os candidatos que ele apoiou. Isso é uma característica dele”, ressalta.

Em conversa com o ContilNet, a professora elogiou Bocalom, afirmando que o atual cenário político necessita ser conduzido por princípios cristãos.

“A política precisa de pessoas virtuosas, que os princípios cristãos estejam delineando todas as ações de um político. Fiquei muito grata por ele ter me deixado participar da estratégia dele e ter me apoiado como candidata.”