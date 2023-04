O senador Marcio Bittar participa nesta sexta-feira (14) de uma entrevista, junto do pesquisador e geoeconomista Cristovão Henrique, com a apresentadora Mariana Tavares, no ContilNet.

O podcast Inovação e Tecnologia vai ao ar às 17h, ao vivo pelo canal no YouTube do ContilNet.

O bate-papo abordará temas importantes como, negócios, economia, meio ambiente, empreendedorismo e política.