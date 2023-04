Marco Nanini detalha casamento aberto: “Me dá um fogo”

Marco Nanini é casado há 36 anos com o produtor Fernando Libonati. E a relação é aberta. A revelação foi feita pelo ator no Conversa com Bial já na madrugada desta sexta-feira (7). “Ele é muito carinhoso comigo, muito atencioso. Isso para mim é muito importante. Isso me dá um fogo, uma vitalidade, uma necessidade de trabalhar”, contou.

Grandes amigos, Nanini relatou que os dois possuem uma união estável escrita. E apesar não de viverem juntos, são vizinhos de casa. “Tem uma passagem entre os muros para os cachorros passarem para cá, passarem para lá, para a gente passar também”, disse.

- Publicidade-

“Ele tem sempre as companhias dele, eu tenho as minhas. Isso nunca foi problema, nem quando a gente começou, nem quando começou a chama do início, a gente tinha essa cláusula assim.”

Marco Nanini já teve ajuda de Renato Russo

O ator também revelou que teve a ajuda de Renato Russo na luta contra o álcool. Ele disse que chegou a experimentar um comprimido alucinógeno com o ator Milton Carneiro.

“Era o Mandrix [comprimido]. Era uma febre na época e eu não sabia disso. Eu nem sabia que ele fazia isso”, divertiu-se.

E completou: “Eu tomei o Mandrix e depois começou a fazer efeito, eu entrando no ônibus. Comecei a rir de todo mundo, sabe? Comecei a ter uma coisa estranha, mas era uma sensação boa. Era uma droga, né?”.

No entanto, o vício durou pouco menos. Já o cigarro foi mais difícil de parar. “Eu tive que suar. Tomei remédio, né? Com médico e tudo”, afirmou.