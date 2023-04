Marido de cantora Nayara Vilela rebate acusações e desabafa: “Além da dor da perda, essa dor do julgamento”

O marido da cantora Nayara Vilela, achada morta em casa na última segunda-feira, 24, em Rio Branco, Tarcísio Araújo usou as redes sociais neste domingo, 30, para desabafar sobre as críticas e acusações que tem recebido nas redes sociais.

Tarcísio Araújo é investigado pela Polícia Civil, após alguns vídeos gravados pela cantora momentos antes da morte viralizarem nas redes sociais. Essas imagens levaram a Polícia Civil a cogitar a suspeita do crime de induzimento ou instigação ao suicídio. O empresário foi levado à delegacia, prestou esclarecimento e foi liberado em seguida.

No vídeo, Tarcísio Araújo diz que amava a esposa e jamais faria algo para machucá-la. “Passando aqui para dizer o quanto que está sendo duro, tá sendo difícil. Além da dor da perda, essa dor do julgamento. Muita gente fala sem saber, aponta o dedo, gente do Brasil inteiro vem pro privado falar o que não sabe. Só eu e quem tava próximo sabia o quanto eu amava a Nayara, quanto eu a amo”, afirmou.

Sendo alvo do tribunal da internet, o empresário afirma que os vídeos que circulam de Nayara momentos antes de morrer nas redes sociais foram encaminhados para a mãe dela, no entanto, acabaram vazados durante as investigações, segundo ele, supostamente, por integrantes das forças de segurança.

“Esse vídeo mandei apenas para a mãe dela, porém vazou através de alguém da polícia civil, militar e IML, e vazaram esse vídeo e não foi com a forma de xingar ela, mandei esse vídeo pra mãe dela porque ela temia muito a mãe dela. A mãe dela pediu desesperadamente para que ela não fizesse aquilo e ela dizendo que de ‘hoje não passava’. É muito fácil para você que tá atrás da tela falar algo. Jamais a gente achava que ela chegaria ao tal ponto. Ela sofria muito de ansiedade, tinha depressão, tomava remédio. Antes de vocês virem pra redes sociais parem e reflitam na minha dor, da mãe dela, dos familiares”, rebateu o empresário.