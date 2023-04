Marido de Nayara Vilela vai ao velório e fica ao lado do caixão

O corpo da cantora e compositora Nayara Vilela, 32 anos de idade, continua sendo velado na capela Esperança, situada na Rua Maranhão, em Sena Madureira. O corpo da artista foi trazido de Rio Branco e chegou em Sena por volta das 21h30 horas desta terça-feira (25).

Durante a noite, inúmeras pessoas se fizeram presentes na capela Esperança para dar o último adeus à Nayara Vilela. Um clima de muita consternação tomou conta do local.

“Eu estava fazendo programa de Rádio quando fiquei sabendo do ocorrido. Triste demais. Ainda hoje estou em choque”, comentou o radialista Fernando do Vale, que esteve presente no velório.

O esposo da cantora, o empresário Tarciso Som, chegou ao local amparado por familiares. Ele ficou o tempo todo ao lado do caixão.

O hospital João Câncio Fernandes, na pessoa de Nildete Lira (Gerente-geral), emitiu uma nota de pesar, visto que, Nayara Vilela é filha da enfermeira Vanuza Cristina Botelho: “A equipe gestora do Hospital João Câncio Fernandes juntamente com todos os funcionários lamentam profundamente o falecimento da senhora Nayara Vilela, filha da enfermeira Vanuza Cristina Botelho de Freitas. Neste momento de profunda dor e sofrimento, que Deus conceda o alívio e o consolo aos familiares e amigos diante desta perda irreparável”, diz a nota.

Quem também esteve presente no velório foi o cantor e empresário Jota Alves. Ele lembrou que recentemente cantou com Nayara na cidade de Senador Guiomard. “Trata-se de um momento de muita triste para todos nós. Que Deus ampare, neste momento, os familiares e amigos”, comentou.

De acordo com o músico Marquinhos Batera, na próxima segunda-feira Nayara Vilela viria para Sena Madureira ensaiar para uma apresentação na festa de rodeio que está sendo organizada pelo empresário Paulo Sérgio.

A família confirmou que o corpo da artista será velado em Sena Madureira até às 14 horas. Em seguida, será levado para o interior de São Paulo, onde será sepultado.