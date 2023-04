Marinha oferece serviço de regularização de embarcações e renovações de CIR em Rio Branco

A Marinha do Brasil, atráves da Agência Fluvial de Boca do Acre, está oferecendo serviços importantes de regularização aquática, no auditório da Secretaria de Assistência e dos Direitos Humanos (SEASD), na Estação Experimental, em Rio Branco (AC).

Os serviços variam desde inspeções, inscrições e renovações de embarcações, de carteiras de aquaviários (CIR) e arrais amador e motonauta (CHA).

O cidadão pode buscar esses serviços nesta sexta-feira, 14, até o dia 18 de abril, das 09h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da SEASD.