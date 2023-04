Maurício Carneiro tem retornos e reforço para início do returno

O técnico Maurício Carneiro terá o elenco do Humaitá completo para o confronto contra o Galvez. A partida programada no domingo, 16, às 17 horas, no Florestão, vai fechar a 1ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual.

Os zagueiros Jomar e Diego, o volante Dudu e o atacante Aldair voltam de suspensão e devem ser titulares.

Começou a definir

Em um treinamento coletivo na tarde desta quinta, 13, na UFAC, Maurício Carneiro começou a montar a equipe. O treinador parou as jogadas e exigiu bastante atenção nas bolas paradas.

Chega para reforçar

O atacante Bebel, ex-Aruko do Paraná, é o mais novo reforço do Tourão. O atleta participou do treinamento desta tarde e será um reforço importante para o returno.

“O Bebel tem muita qualidade. Ele será uma opção importante neste momento decisivo do Estadual”, declarou Maurício Carneiro.

Alessandro e Fabinho

O meia Alessandro e o atacante Fabinho não irão reforçar o Humaitá. Alessandro tem problemas particulares e Fabinho vai cumprir suspensão por seis meses.