May the 4th: jogos de Star Wars ficam até 80% mais baratos no Steam

Knights of the Old Republic 1 e 2 também estão mais baratos. Esses jogos levam você a uma viagem quatro mil anos antes dos eventos retratados nos filmes, quando um jedi solidário é a última esperança da Velha República contra os Sith. Se você prefere aventuras mais leves, títulos da série LEGO, como LEGO Star Wars – The Complete Saga e The Skywalker Saga, podem ser uma excelente opção para revisitar uma galáxia muito distante.