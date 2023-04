MC Mirella rebola só de roupa íntima cavada ao acordar e explana sensualidade

MC Mirella não perde a oportunidade de causar com os seguidores de suas redes sociais oficiais. A funkeira, influenciadora e modelo surpreende todas as vezes que aparece com uma nova postagem.

No dia a dia da carreira e vida pessoal, a moça divide momentos por meio de vídeos e fotos. Dona de hits voltados para o funk, ela também deu o que falar com sua participação em realities como A Fazenda (Record) e De Férias com O Ex (MTV).

MC Mirella ostenta rebolado em roupa cavada ao acordar

MC Mirella causou na tarde desta quarta-feira (29) com um vídeo publicado para os internautas. Dentro do que seria um quarto de hotel, a funkeira rebolou ao acordar e ostentou o físico poderoso no look colado.

Na parte de cima, a famosa escolheu um top na cor branca. Para a parte de baixo do look, um shortinho preto, cavado e curto, o que deixou os pernões tatuados em destaque. A ex-peoa também deu zoom na parte do corpo e surpreendeu os admiradores.

“Toma tapa”, escreveu a ex-esposa de Dynho Alves, na legenda do registro. A publicação feita através do feed também recebeu uma chuva de curtidas em poucas horas.

Por meio dos comentários, usuários não perderam o tempo em elogiar a musa. “Um corpo é um corpo, viu”, impressionou-se uma fã. “Maravilhosa demais essa mulher”, declarou outra. “Lindíssima, amo muito”, falou uma terceira, entre diversas outras manifestações de carinho.

MC Mirella e o cantor sertanejo Lucas Lucco foram alvo de uma polêmica há alguns dias. Os dois apareceram de mãos dadas em Angola, na África, e agitaram a web com um possível romance.

Apesar da vontade do público em vê-los namorando, eles apenas foram contratados para se apresentarem em um evento de Luanda. O apresentador Roberto Cabrini esteve na capital do país para acompanhá-los durante uma reportagem.

Confira o vídeo de MC Mirella rebolando: