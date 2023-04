MDB confirma Jarude como pré-candidato a prefeito em 2024 e alfineta vereador

A relação entre o MDB e o líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara, o vereador João Marcos Luz, parece ter azedado de vez. A executiva estadual do partido emitiu uma nota nesta terça-feira (25) para esclarecer a situação.

Sem citar nomes, a nota diz que a sigla repudia qualquer manifestação agressiva por parte de seus filiados e que nenhum membro deve falar publicamente pelo partido antes de consultar a executiva.

“O posicionamento pessoal de cada membro do partido não deve ser usado para destratar ou ofender, qualquer filiado da sigla, podendo o ofensor ser levado diretamente ao Conselho de Ética”, diz trecho da nota.

A nota é publicada logo após o vereador João Marcos Luz criticar a suposta aproximação do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, com o partido. O petista estaria sendo sondado para disputar as eleições de 2024 pelo MDB.

“Não posso ser obrigado a se envolver nisso. Ontem estávamos combatendo Marcus Alexandre e o PT. Porque o MDB esquece da sua própria trajetória contra o PT e a esquerda do Acre? Não sou eu que estou mudando meus princípios”, disse o vereador em entrevista ao AcreNews, ao ser questionado em relação ao assunto.

Por ser líder do prefeito no parlamento mirim, João Marcos pretende emplacar a reeleição de Bocalom, que atualmente é filiado ao Progressistas. Porém, a nota divulgada pelo MDB, declara que o partido já tem um pré-candidato às eleições do ano que vem: o deputado estadual Emerson Jarude.

“A Executiva esclarece ainda, que tem um pré-candidato a prefeito da Capital, que é o deputado estadual, Emerson Jarude, mas de forma alguma irá impedir que lideranças que queiram construir um projeto político de desenvolvimento, prosperidade e bem-estar da população de Rio Branco, venham ser impedidos de filiar-se ao partido”.

O MDB afirma ainda na nota que não aceitará interferências ou posicionamentos isolados em relação às articulações políticas das próximas eleições.

João Marcos Luz entrou na Câmara de Vereadores de Rio Branco neste ano, após a renúncia de Emerson Jarude, que deixou o cargo para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre.

Veja a nota na íntegra:

A Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Rio Branco repudia

qualquer manifestação ou declaração de seus militantes que tenha cunho agressivo

aos seus membros do partido. Assim, orienta a todos os dirigentes e parlamentares,

não se pronunciarem em nome da agremiação publicamente, sem antes haver uma

prévia decisão do órgão partidário, ou seja, sua Executiva e Diretório

respectivamente.

O posicionamento pessoal de cada membro do partido não deve ser usado para

destratar ou ofender, qualquer filiado da sigla, podendo o ofensor ser levado

diretamente ao Conselho de Ética.

A atual Executiva do MDB, eleita em dezembro de 2022 também deixa claro que

trabalhará para comandar todo o processo de articulação para as eleições de 2024,

não admitindo qualquer tipo de interferência ou posicionamentos isolados, sem o

devido debate e decisão de seu órgão municipal eleito legitimamente para exercer

esta atividade partidária.

Para finalizar, a Executiva esclarece ainda, que tem um pré-candidato a prefeito da

Capital, que é o deputado estadual, Emerson Jarude, mas de forma alguma irá

impedir que lideranças que queiram construir um projeto político de

desenvolvimento, prosperidade e bem-estar da população de Rio Branco, venham

ser impedidos de filiar-se ao partido. O MDB é uma agremiação democrática, com

legado de receber todos que queiram construir uma política que valoriza a

pluralidade de pensamentos e ideais de grandeza na construção de uma sociedade

cada vez melhor.

Executiva Municipal do MDB de Rio Branco

25/04/2023.