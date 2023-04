Médico de 100 anos revela 5 coisas que nunca faz e ajudam a ter uma vida longa

Aos 100 anos de idade, o médico e neurologista Howard Tucker é questionado frequentemente sobre como se mantém saudável e com a mente afiada. Tucker é tão famoso por isso que será protagonista de um documentário sobre sua vida.

O profissional lembra que quando nasceu, em 1922, a expectativa de vida para os homens era de 58 anos nos Estados Unidos — barreira que ultrapassou com tranquilidade. “Bons genes e um pouco de sorte podem lhe dar uma vantagem inicial”, afirma ao CBNC Make It. No entanto, ele também seguiu um estilo de vida que o ajudou no caminho. Ele cita cinco coisas que não faz em sua rotina:

Não ficar parado

Trabalhando há mais de 75 anos, Tucker foi nomeado o médico mais antigo do mundo pelo Guinness World Records. “Durante a pandemia, tratei pacientes cinco ou seis dias por semana. Então passei a ensinar residentes médicos por até três dias por semana”, afirma.

O hospital em que trabalhava fechou recentemente, então Tucker está buscando outro cargo. Ele diz que a esposa Sara, 89 anos, segue praticando psicanálise e psiquiatria.