Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula para R$ 50 milhões

A Mega-Sena pode pagar uma bolada de R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas da loteria na próxima quarta-feira (26/4). No sorteio deste sábado (22/4), nenhum apostador gabaritou os números revelados e o prêmio acumulou mais uma vez.

A Mega-Sena 2585, sorteada neste sábado (22/4), revelou os números 14-26-34-36-43-59. Setenta apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas — e garantiram prêmios diversos. Um sortudo de São Paulo (SP) fez uma aposta simples de 17 números e levou para casa a bolada de R$ 701.661,60.

Uma aposta simples, de sete números, também levou um valor maior do que as outras de seis números: R$ 116.943,60. O jogo foi feito em uma lotérica de Indianopólis (SP). Com sete centavos de diferença, um bolão de sete números também rendeu aos 11 cotistas o valor de R$ 116.943,53 — o jogo foi registrado no bairro Cidade Antônio Estêvão de Carvalho (SP).

As demais apostas que acertaram cinco dezenas levaram, cada, o valor de R$ 58.471,80. No Distrito Federal, dois jogadores levaram o prêmio — um que registrou o jogo na Asa Norte, na Lotérica Jade, e outro no Cruzeiro do Sul, no Cruzeiro Velho.

O próximo sorteio ocorre na próxima quarta-feira (26/4), a partir das 20h. As apostas podem ser feitas em agências bancárias da Caixa, casas lotéricas e canais eletrônicos. Os números sorteados podem ser acompanhados em tempo real aqui pelo site do Correio.