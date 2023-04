Membro de facção é morto a tiros enquanto andava de bicicleta na Cidade do Povo

Francisco de Assis Silva de Souza, 34 anos, vulgo “Chiquinho”, foi morto com diversos disparos de arma de fogo na manhã deste domingo (23). A execução aconteceu na rua Maria Elza Castelo, na Quadra 17A, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco era membro do Bonde dos 13, e estava andando de bicicleta em via pública, quando foi surpreendido por dois criminosos do Comando Vermelho que estavam em uma motocicleta. O garupa, de posse de uma arma de fogo, desceu da moto e atirou várias vezes contra Chiquinho, que foi alvejado com seis tiros que acertou costa e nuca. A vítima ainda conseguiu correr mas acabou sem forças e caiu morto. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para dar os primeiros atendimentos, mas ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte de Francisco.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de matar Francisco na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas, que se enfrentam na Cidade do Povo.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).