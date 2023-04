Membros de facções rivais trocam tiros e assustam moradores da Cidade do Povo

Uma intensa troca de tiros entre membros de facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 deixou os moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco, bastante assustados na noite desta sexta-feira (7). Ninguém ficou ferido durante a ação criminosa.

Segundo informações de moradores, criminosos teriam dado uma rajada de fuzil em via pública na quadra 15. Até o momento não se sabe qual a facção que os bandidos fazem parte. O confronto desta vez está entre o Bonde dos 13 e o Comando Vermelho.

A ação assustou moradores que chegaram a relatar medo de serem atingidos por alguma bala perdida. A Polícia Militar foi acionada e não conseguiu prender os envolvidos no tiroteio. As forças de segurança, composta também pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), realizam ronda ostensivas pelo conjunto habitacional.