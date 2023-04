Mendigo troca cachorro por sexo com prostituta; veja o caso

Uma história para lá de inusitada chamou atenção de moradores da Asa Norte, bairro nobre de Brasília (DF), nessa segunda-feira (10/4). Após tentar vender um filhote de cachorro por R$ 70 e mobilizar diversas pessoas para abrigar o pet, um mendigo decidiu trocá-lo por sexo com uma garota de programa.

Tudo começou em um grupo de compra e venda de roupas e acessórios no WhatsApp, onde foi anunciado que um filhote de cachorro havia sido encontrado na comercial da 402 Norte. “Se vocês souberem de alguém que queira adotar ou de um abrigo que esteja aceitando, por favor, compartilhem”, escreveu uma das participantes.

Algum tempo depois, quando um lar temporário para o filhote já havia sido encontrado, a integrante do grupo comunicou o fato de um rapaz em situação de rua estar reivindicando o pet, com um cartão de vacinação como prova. O mendigo, que é cadeirante e foi identificado apenas como Marcos, no entanto, demonstrou o interesse de vender o cão por R$ 70.

Comovida com a situação e preocupada com o bem-estar do bichinho, uma participante do grupo se prontificou a pagar o valor e ficar com ele. Para isso, ela pediu a um amigo que buscasse o animal e cuidasse dele até ela sair do trabalho. Contudo, quando o jovem foi buscar o pet, a surpresa: ele já não estava mais com Marcos. O motivo? O rapaz em situação de rua, no fim das contas, optou por trocar o filhote por um programa com uma prostituta.

“Quando o encontrei, perguntei se era ele mesmo que mais cedo estava com o cachorro. Ele respondeu: ‘Sim, mas já troquei por um programa com uma p*ta. Até ganhei um banho’”, relata Arthur Oliveira, amigo da possível nova tutora do pet, ao Metrópoles. O mendigo ainda confirmou a troca do cão por sexo com outros dois moradores, a fim de convencer Arthur.

Print cedido ao Metrópoles

A garota de programa que ofereceu os serviços em troca do filhote não foi identificada, mas uma coisa é certa: de uma forma ou de outra, Bombril (nome do pet, conforme consta no cartão de vacinação) agora tem um lar para chamar de seu.